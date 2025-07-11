شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الحماية المدنية في إخماد اشتعال محدود تجدد من جراء الحريق السابق بسنترال رمسيس.

كشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اندلعت فى واجهة المبنى الملحق بالسنترال بالطابق الخامس، وقام رجال الحماية المدنية بحصر النيران فى المكان وتم التعامل مع الحريق.

وتجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة.