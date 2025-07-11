أخبار مصر

الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس

0 نشر
0 تبليغ

  • الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس 1/2
  • الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق محدود تجدد بسنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

الخميس، 10 يوليو 2025 11:09 م

نجحت الحماية المدنية في إخماد اشتعال محدود تجدد من جراء الحريق السابق بسنترال رمسيس.

كشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اندلعت فى واجهة المبنى الملحق بالسنترال بالطابق الخامس، وقام رجال الحماية المدنية بحصر النيران فى المكان وتم التعامل مع الحريق.

وتجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة.


سنترال رمسيس

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements