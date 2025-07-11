شكرا لقرائتكم خبر عن المعاينة: حريق محدود في واجهة المبنى الملحق بسنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اندلعت فى واجهة المبنى الملحق بالسنترال بالطابق الخامس، وقام رجال الحماية المدنية بحصر النيران فى المكان ويتم التعامل مع الحريق .



وتجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق بإستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة فى الطوابق المرتفعة.

وكان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



