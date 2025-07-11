شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك لتصلك نتيجة الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح الخليج 365 لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف فروعها وأقسامها تسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025، من خلال الموقع فور الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.

اضغط هنا لتسجيل بياناتك للحصول على نتيجة االدبلومات فور إعلانها.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، كما ستعلن نسب النجاح ومؤشرات المجاميع وأسماء الأوائل في كل الأقسام.

سجل بياناتك للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية فور إعلانها.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الدبلومات الفنية وأولياء الأمور برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

سجل بياناتك للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية فور إعلانها.