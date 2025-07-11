شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يبرز دور المجتمع المدنى لتحقيق العدالة تعويضاً عن الاستعمار والفصل العنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى السفير عمرو الجويلى مدير مديرية منظمات أفارقة الشتات والمواطنين بمفوضية الاتحاد الأفريقى الكلمة الختامية في منتدى المواطنين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لعام 2025 تحت شعار "إعادة تصور الديمقراطية وتعزيز العدالة التعويضية - عقد اجتماعى جديد" المنعقد فى مالابو بغينيا الاستوائية.

وذكر "الجويلى" أن خارطة الطريق لتنفيذ موضوع العام 2025 للاتحاد الأفريقي وهو "العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات" التي اعتمدها وزراء الخارجية بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد قد أفردت القسم الثالث بعنوان "منظمات المجتمع المدني الأفريقية" حددت فيه دور تلك المنظمات في الدفع قدماً بالعدالة التعويضية.

وأضاف أن المحاور التي تضمنتها خارطة الطريق شملت العمل على استدامة مشاركة المجتمع المدني فى إجراءات آليات الاتحاد الأفريقى ذات الصلة، وتنظيم اجتماعات إقليمية حول العدالة والتعويضات في جميع مناطق الاتحاد الأفريقي، وإنشاء مجموعات عمل إقليمية لمنظمات المجتمع المدنى حول العدالة التعويضية بما فى ذلك فى مجال "التعليم وزيادة الوعي الجماهيري خاصة فى شريحة الشباب، إضافة إلى تعزيز المناصرة الإعلامية لبناء السردية الأفريقية من خلال المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم فعاليات تعاونية فى المتاحف، ومواقع التراث.

وشهد المنتدى مشاركة عدد كبير من الأكاديميين ومراكز الأبحاث والمجتمع المدنى من الأقاليم الخمسة للاتحاد الأفريقي.