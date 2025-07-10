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إعلام عبرى: انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية فى قطاع غزة

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إعلام عبرى: انهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية فى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بانهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/، أن الاحتلال استهدف منطقة الزرقا ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين.

وفى سياق متصل.. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حظر التجول فى قرية بزاريا، شمال غرب نابلس، كما اقتحمت قرية جينصافوط، شرق قلقيلية، وقرية رمانة بمحافظة جنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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