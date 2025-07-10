شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطانى: الوضع فى غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر أن الوضع فى غزة لا يطاق ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف ستارمر "ننتهج منذ فترة طويلة سياسة الاعتراف بفلسطين ولا سلام دون طريق لحل الدولتين".

ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة.

وأكد الرئيس الفرنسى، أن قيام الدولة الفلسطينية هو الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى أفق للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مساء اليوم الخميس.

وقال ماكرون، إنه يؤمن بمستقبل حل الدولتين.. الذى سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها.. لافتا إلى ضرورة توحيد الأصوات فى باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الديناميكية السياسية التى تؤدى وحدها إلى أفق للسلام.

وأوضح الرئيس الفرنسى، أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أى طرف بعينه، بل لأنه سيكون عادلا.. مبينا أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من "الديناميكية" الداعمة لهذا الاعتراف.