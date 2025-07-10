شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد (317) مجلس فقه بعنوان "الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف 317 مجلس فقه في عدد من المساجد على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "الوضوء.. تعريفه وفرائضه ونواقضه"، وذلك يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 م، عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج: "مجالس الفقه".

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة، وفي ضوء نشاطها المستمر في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، خاصة محور مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، ومحور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

ويشارك في هذه المجالس عدد من الأئمة المتخصصين، لتقديم محتوى فقهي مبسط يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للعبادات، ورفع الوعي الديني لدى رواد المساجد.