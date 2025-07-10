أسامة الأزهرى يفتتح معسكر "صحح مفاهيمك" بأكاديمية الأوقاف الدولية

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، معسكر "صحح مفاهيمك" لأعضاء اتحاد "بشبابها"، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، فى مقدمتهم: الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة؛ والمستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية؛ والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية؛ ومحمود الشريف، نقيب السادة الأشراف؛ والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ؛ والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق؛ والدكتور محمد مصطفى الياقوت، وزير الأوقاف السودانى الأسبق؛ والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وعدد من النواب وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا المشهد الوطنى يعبّر عن وحدة الصف وتكامل مؤسسات الدولة فى خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن شباب مصر هم الأمل فى بناء المستقبل، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتكامل لبناء منصة وطنية تُبرز طاقات الشباب وتدعم مسيرتهم فى البناء والعطاء.

وخلال كلمته، أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن المعسكر يعد استعدادًا لانطلاقة حقيقية لحملة "صحح مفاهيمك"، التى تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين وزارة الأوقاف واتحاد "بشبابها" فى نشر الوعى وبناء الانتماء.

وفى كلمته، شدد الدكتور محمود فوزى على أهمية بناء وعى حقيقى ومتوازن لدى الشباب، مؤكدًا أن الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية بات ضرورة لمواجهة حملات التشكيك والتزييف.

من جانبه، ثمّن الدكتور نظير عياد جهود وزارة الأوقاف فى إطلاق المبادرة، مؤكدًا أنها تعبّر عن وعى حقيقى بأهمية تصحيح المفاهيم وبناء الإنسان، مشيدًا بالتعاون المؤسسى فى إنجاح الحملة.

وفى كلمته، أكد الكاتب الصحفى محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًّا شاملًا، يعالج المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، عبر خطاب دينى رشيد، يصل إلى الشباب بمحتوى علمى رقمى، ويتناول 44 قضية مجتمعية أبرزها: نبذ العنف، والغش، والتنمر، واحترام قواعد المرور، والتوعية بأضرار الإدمان.

وأشار محمد محمود، رئيس اتحاد "بشبابها"، إلى أن الاتحاد ينفذ نحو 300 نشاط متنوع فى جميع المحافظات، أبرزها مشروع "كوكب القيم"، ومبادرات لاكتشاف المواهب وتعزيز السياحة الدينية، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة الأوقاف لدعم المبادرة.

واختُتم اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة؛ دعمًا لاستمرار المبادرة وتوسيع نطاقها فى خدمة الشباب والوطن، ثم التقطت صور تذكارية مع المشاركين.