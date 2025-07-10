شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إسرائيل وافقت على الانسحاب من موراج وتطلب منطقة عازلة بعرض 2 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على الانسحاب من محور موراج وتطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 كيلومتر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن مفاوضات إنهاء الحرب فى غزة ستبدأ فورا مع بداية وقف إطلاق النار.

وأكد نتنياهو: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما سنعود للقتال، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس ترامب بشأن قضايا غزة والمنطقة وخارجها سيفصل لاحقا.