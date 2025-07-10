شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى ويؤكد: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع بكني وجذب استثمارات فى الطاقة.. "لى تشيانج": الرئيس السيسى يحظى دائما بترحيب بالغ فى بكين.. ومصر ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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عدد الخليج 365 الصادر غدًا



