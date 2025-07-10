شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد مستجدات إنشاء مركز الحرير والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور محمود سعد رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وعدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمراجعة الخطة التنفيذية المقترحة لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجية في الوادي الجديد، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والزراعة بوضع تصور متكامل لإنشاء المركز ليكون نموذجا تجريبيا ناجحا يمكن تعميمه على عدد من المحافظات.

وتضمنت الخطة التنفيذية المدة الزمنية لمراحل إنشاء المشروع والمساحة الإجمالية له ستكون على 250 فدانا والتفاصيل الفنية والمالية ودراسات الجدوي المالية والفنية وأدوار ومهام كافة الوزارات والجهات المعنية وتكلفة الميكنة الزراعية وإنشاء الابار والمعدات ومحطات الطاقة والصوب الزراعية وعنابر التربية وأدواتها ومجمع الشرانق وخط انتاج الحرير .

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون الجيد مع وزارة الزراعة وباقي الجهات المختصة لدعم جهود الدولة للنهوض وتوطين صناعة الحرير في مصر وأن هذا المشروع نواة للمشروع القومي لتوطين الحرير ) خاصة وأن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، علي حرص محافظة الوادي الجديد علي تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح تجربة إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي، حيث سيتم تخصيص مساحة 250 فدان للتنفيذ وكذا توفير مصادر المياه والكهرباء وكافة الاحتياجات اللوجستية وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على سرعة التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة والمحافظة لقيام وفد خلال الأسبوع القادم بزيارة للوادي الجديد لاجراء معاينة لموقع المشروع ، تمهيداً للعرض النهائي على رئيس الوزراء خلال شهر يوليو الجاري والبدء في خطوات التنفيذ.