شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و"لي تشيانج"، رئيس مجلس الدولك الصيني اليوم الخميس ، التوقيع على عددٍ من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاءت من بين الاتفاقيات اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك للمستشفيات الجامعية ، ومذكرة تفاهم فى لتعزيز التجارة الالكترونية، وعدد من الاتفاقيات بشأن التعاون فى عدد من المجالات منها مبادلة الديون من أجل التنمية وتعزيز التعاون فى مجال التنمية.