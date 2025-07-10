شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى ورئيس مجلس الدولة الصينى يشهدان توقيع مذكرة لتعزيز التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و"لى تشيانج"، رئيس مجلس الدولك الصينى اليوم الخميس، التوقيع على عددٍ من الوثائق التى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

وجاءت من بين الاتفاقيات اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك للمستشفيات الجامعية، ومذكرة تفاهم فى لتعزيز التجارة الإلكترونية.