شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالخميس، 10 يوليو 2025 06:23 م
ترأس كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و"لى تشيانج"، رئيس مجلس الدولك الصينى اليوم الخميس، جلسة مباحثات موسّعة سيتم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تم التوقيع على عددٍ من الوثائق التى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.
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