شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصينى يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

ترأس كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، و"لى تشيانج"، رئيس مجلس الدولك الصينى اليوم الخميس، جلسة مباحثات موسّعة سيتم خلالها التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما تم التوقيع على عددٍ من الوثائق التى تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.