شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى منذ قليل معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مارينا 5 بالساحل الشمالي، ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 10 سبتمبر، يوميا من الساعة 4 مساءً وحتى 4 صباحا ويأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة لدعم أصحاب الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وتمكينهم اقتصاديا من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة لهم.

كانت وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قد نجحت على مدار الفترة الماضية فى التوسع بمعارض ديارنا لعرض ودعم منتجات الأسر اليدوية والتراثية في مصر، ومن المقرر أن يضم المعرض العديد من المنتجات، مثل المشغولات اليدوية، والإكسسوارات، والمنتجات الجلدية، والمفروشات، والنسيج، والخيامية، ومنتجات النخيل، والنحاس، والخزف، وغيرها من الصناعات التي تعكس التراث المصري الأصيل.