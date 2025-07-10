شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستقبل طائرتى "أنتونوف" لنقل أذرع شحن لمشروعات بقطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم المشروعات القومية للبنية التحتية في قطاع الطاقة، استقبلت شركة مصر للطيران للشحن الجوي طائرتين عملاقتين من طراز "أنتونوف AN-124" بمطار القاهرة الدولي، لنقل ذراعَي شحن ضخمتين تُعدّان من المكونات الرئيسية لاستقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة (FSRU) على رصيف شركة UGDC بميناء دمياط.

وتأتي هذه العملية ضمن خطة الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال صيف 2025، حيث تُعد أذرع الشحن المنقولة عنصرًا استراتيجيًا في البنية التحتية المطلوبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

ونظرًا لضخامة الشحنة وطبيعة الطائرة، تطلّبت عملية الشحن والتفريغ تنسيقًا فنيًا عالي المستوى، إلى جانب تنفيذ إجراءات دقيقة في مجالات التخطيط، السلامة، التأمين الأرضي، والتفريغ الفني. وقد أظهرت فرق عمل مصر للطيران للشحن الجوي كفاءة واحترافية عالية في تنفيذ هذه المهمة المعقدة، مما يعكس قدرة الشركة على التعامل مع عمليات الشحن غير النمطية بكفاءة واقتدار.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تلعبه شركة مصر للطيران للشحن الجوي في دعم المشروعات الاستراتيجية للدولة، من خلال تقديم حلول لوجستية متقدمة تلبي متطلبات الشحنات الضخمة والاستثنائية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة الشحن الجوي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.