شكرا لقرائتكم خبر عن 469 مترشحا تقدموا بطلبات الترشح بانتخابات الشيوخ على الفردى فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيبوخ، وإغلاق باب الترشح، معلنة عن تقدم 81 مترشحًا على النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية، في اليوم الآخير من فتح باب الترشح، ليصل إجمالي المرشحين إلى 469 مترشحًا، ولم يشهد اليوم أى مترشح على نظام القوائم، ليصبح الإجمالي قائمة واحدة تقدمت أمس تحت مسمي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحاً لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الأخير علي التوالي، واستمر عمل اللجان حتى الثانية ظهرًا.

وبلغ عدد طلبات الترشح التي قدمت اليوم (81 مترشحًا )، وبلغت حصيلة أيام الترشح الستة، التي بدأت من يوم 5 وحتى 10 يوليو الجاري، نحو 469 مرشحا بالنظام الفردي، وقائمة واحدة في 4 دوائر انتخابية بالنظام القائمة ليصبح إجمالي عدد من تقدموا بأوراق ترشيحهم 696 مرشحا يشمل المرشحين بالنظام الفردي والقائمة أساسيين واحتياطيين.

فحص المستندات وإعلان القائمة المبدئية

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقلا، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار الهيئة، إلى أنها ستعلن غدا الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين، عقب انتهاء لجان الفحص، وذلك من خلال تعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 22 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحون والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهى 11 و12 و13 يوليو، على أن تبدأ في ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

عدد أعضاء مجلس الشيوخ

يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.