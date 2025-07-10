شكرا لقرائتكم خبر عن 82 شهيدا و247 مصابا فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزراة الصحة فى قطاع غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 82 شهيدا و247 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 57 ألفا و762 شهيدا و137 ألفا و656 مصابا منذ 7 أكتوبر2023.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه الغاشم على قطاع غزة المحاصر عبر قصف جوى وبرى مكثفة على مناطق النازحين، مما أدى لارتقاء العشرات وتسجيل عدد من المصابين، فى حصيلة تجاوزت 200 ألف شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ارتكب الاحتلال الإسرائيلى مجازر بشعة ضد المدنيين الفلسطينيين فى غزة منذ فجر الخميس، نتيجة رصاص الاحتلال الإسرائيلى وقصفه إلى 36 والعديد من الإصابات.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 3 نازحين وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية غرب مدينة غزة، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فى قصف مجموعة من الفلسطينيين فى شارع النصر شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن مواطنا فلسطينيا استُشهد وأصيب آخرون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى الذى استهدف شارعا فى منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن 4 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى مجموعة من النازحين فى محيط مسجد صلاح الدين بحى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استُشهد فلسطينى وأصيب عدد من النازحين فى قصف استهدف منزلا يعود لعائلة فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.