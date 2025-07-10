شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو لعائلات الأسرى: حماس تقرر أسماء المفرج عنهم إن تم التوصل لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات المحتجزين أن المفاوضات على إنهاء الحرب ستبدأ مباشرة فور التوصل لاتفاق هدنة لمدة 60 يوما.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو أبلغ عائلات المختطفين أن حماس هى من ستقرر أسماء المفرج عنهم إن تم التوصل لاتفاق".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو أبلغ عائلات المختطفين خلال لقاء في واشنطن أنه لا يمكن إنجاز صفقة شاملة.

وتعهد نتنياهو خلال اللقاء مع العائلات بالعمل من أجل إعادة آخر مختطف، مؤكدا" إنه سيتم العمل على إنهاء الحرب خلال الفترة ما بعد الإفراج عن 8 مختطفين".