شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور يوجه رسالة للحكومة المصرية.. القصة الكاملة لأرض الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حالة الجدل التي أثيرت حول قطعة أرض فى الساحل الشمالي، بعد شائعات تدخل مسئولين لرفع سعرها، وهو ما نفاه خلف الحبتور، جملة وتفصيلاً فى منشور له مساء اليوم.

وقال الحبتور: "تابعت باهتمام البيان الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء فى جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية الحبيبة"، مؤكدا " ‏للأسف، ما نُقل إلى هو تماماً كما ما ورد فى مقابلتى، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح".

وأضاف الحبتور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى: "‏يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".

‏وأشار: "أؤكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة".

وأضاف: "‏ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، و‏أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".

ونفى المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.