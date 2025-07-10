شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو لعائلات المختطفين: لا يمكن إنجاز صفقة شاملة بشأن حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المختطفين خلال لقاء في واشنطن أنه لا يمكن إنجاز صفقة شاملة.

وتعهد نتنياهو خلال اللقاء مع العائلات بالعمل من أجل إعادة آخر مختطف، مؤكدا" إنه سيتم العمل على إنهاء الحرب خلال الفترة ما بعد الإفراج عن 8 مختطفين".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب الأسبوع الماضي من الجيش إعداد خطة لإنشاء مدينة إنسانية في رفح، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام إسرائيلي عن مسؤول مطلع، أن جوهر الخلاف بين إسرائيل وحماس والذي يعرقل الصفقة، يتعلق في الواقع بحدود انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وفي السياق نفسه، ذكر رئيس أركان جيش الاحتلال، أن شروط إبرام صفقة التبادل ووقف النار في قطاع غزة متوفرة الآن.