شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين ومقتل إسرائيلى فى إطلاق نار فى مفترق غوش عتصيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل حارس أمن إسرائيلى بإطلاق نار فى مفترق غوش عتصيون واستشهاد فلسطينيين اثنين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وقوع إطلاق نار وطعن فى هجوم قرب مفترق غوش عتصيون نفذه مسلحان، مؤكدا أن أفراد الأمن أطلقوا النار على المهاجميْن مما أدى إلى استشهادهم.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مداخل محافظة بيت لحم، وشددت إجراءاتها العسكرية، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أماكن سكنهم وعملهم، ونشرت المئات من الجنود عند مفترقات الطرق، بزعم تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار، عند مفترق مستعمرة "عتصيون" جنوب المحافظة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن فلسطينيين اثنين ترجلا من سيارة بلوحات فلسطينية، وطعنا حارس أمن واستوليا على سلاحه عند مفترق غوش عتصيون (قرب الخليل) بالضفة الغربية.

وأضافت الشرطة أن قوات أمن وإسرائيليين مسلحين كانوا في المكان، واشتبكوا مع المهاجميْن وقاموا بقتلهما، وفق تعبيرها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التحقيقات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق نار وطعن عند مفترق غوش عتصيون (قرب الخليل) بالضفة الغربية، دون الكشف عن هويتهما.

وتابعت أن الجيش أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم (جنوب الضفة الغربية) بعد الهجوم.