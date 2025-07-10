شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: حادث إطلاق نار وطعن فى هجوم قرب مفترق غوش عتصيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وقوع إطلاق نار وطعن فى هجوم قرب مفترق غوش عتصيون نفذه مسلحان، مؤكدا أن أفراد الأمن أطلقوا النار على المهاجميْن وقتلوهما.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن فلسطينيين اثنين ترجلا من سيارة بلوحات فلسطينية، وطعنا حارس أمن واستوليا على سلاحه عند مفترق غوش عتصيون (قرب الخليل) بالضفة الغربية.

وأضافت الشرطة أن قوات أمن وإسرائيليين مسلحين كانوا في المكان، واشتبكوا مع المهاجميْن وقاموا بقتلهما، وفق تعبيرها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التحقيقات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق نار وطعن عند مفترق غوش عتصيون (قرب الخليل) بالضفة الغربية، دون الكشف عن هويتهما.

وتابعت أن الجيش أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم (جنوب الضفة الغربية) بعد الهجوم.