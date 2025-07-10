شكرا لقرائتكم خبر عن "القضاء الإدارى" تبدأ غدا تلقى الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتم إعلان أسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية غدًا الجمعة 11 يوليو 2025.

وأكدت الهيئة أن الطعون الانتخابية على أسماء المرشحين والرموز ستكون متاحة أمام محاكم القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام هي: الجمعة والسبت والأحد الموافقين 11 و12 و13 يوليو الجاري.

وكانت اللجان المختصة باستقبال طلبات الترشح قد واصلت عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما استقبلت الطلبات فى اليوم الأخير (الخميس) من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار الجدول الزمنى الرسمى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى موعدها المقرر، وسط متابعة دقيقة لمراحل الترشح والفصل فى الطعون.