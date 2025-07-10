شكرا لقرائتكم خبر عن كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا تستضيف فعاليات الطريق نحو القيادة IMA 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا، فعاليات الجولة الطلابية للقيادة “IMA Student Leadership Roadshow 2025” وذلك بمشاركة أكثر من 250 طالب وطالبة من كليات إدارة الأعمال بـ 10 جامعات.

وشهدت فعاليات اليوم، حضور عدد من الخبراء الدوليين، والمتحدثين الملهمين، وممثلي الشركات الراعية، قدموا سلسلة من الجلسات وورش العمل المتميزة حول مستقبل العمل في مجال المحاسبة والتمويل، والمهارات المطلوبة في سوق العمل. كما تم تقديم قصص نجاح لصقل مهارات القيادة لدى الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.

وتُعد هذه الفعالية جزءًا من أكبر جولة للقيادة الطلابية في مصر، والتي تنظمها جمعية المحاسبين الإداريين (IMA)، وتهدف إلى بناء مهارات القيادة وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات، بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث التوجهات فيمجالات الإدارة والمحاسبة والاقتصاد التطبيقي.



طلاب جامعة باديا



طلاب جامعة باديا



طلاب جامعة باديا

جامعة باديا