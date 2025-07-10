شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم غلق التقديم على وظائف تربية دواجن بالأردن بمرتبات تصل إلى 350 دينارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، اليوم الخميس، باب التقديم على 15 فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك فى مجال الزراعة وتربية الدواجن، بالتعاون مع مزرعتين متخصصتين فى القطاع الزراعى بالأردن، بمرتبات تتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا، بحسب طبيعة كل وظيفة.



فرص العمل المتاحة تتوزع كالتالي:



- عدد 10 وظائف بمهنة "مربى دواجن" فى مزرعة الاتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ.

- 5 فرص متنوعة فى مزرعة لتربية الدواجن، وتشمل التخصصات:

- عامل أعلاف نهاري

- عامل أعلاف ليلي

- عامل جمع نافقة

- عامل تنزيل علف

- عامل غسيل مزارع



يمكن للراغبين فى التقديم إلى سرعة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

ويأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة المتواصلة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى بالخارج، بما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة والاستفادة من الكفاءات المصرية فى الأسواق العربية.