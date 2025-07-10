شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاتصالات: جنود المصرية للاتصالات تطوعوا للعمل لسرعة إعادة الخدمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، تحية تقدير وشكر صادقة إلى جميع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، الذين قدموا نموذجا وطنيا ومهنيا في التفاني والإخلاص، منذ اللحظة الأولى لحريق سنترال رمسيس وحتى الآن.

وقال حنفى في تصريح صحفى،:"منذ اندلاع حريق سنترال رمسيس، أثبت العاملون بالشركة أنهم على قدر عال من المسئولية والانتماء، حيث توافد المئات منهم بشكل تطوعي إلى مواقع العمل، وواصلوا الليل بالنهار من أجل إعادة الخدمة في أسرع وقت، دون انتظار توجيهات أو أوامر."

وأكد رئيس النقابة أن ما قام به العاملون يعد تجسيدا حقيقيا لمعنى الولاء للمؤسسة، ويؤكد أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك قاعدة بشرية من الكفاءات الوطنية القادرة على التصدي لأي أزمة، وأضاف: "هذا الموقف البطولي للعاملين لم يكن جديدا عليهم، فدائما ما نرى في الأزمات معادن الرجال والنساء من أبناء الشركة، وهم اليوم يكتبون صفحة مضيئة في سجل العطاء والمسؤولية."

كما أشاد حنفي بالتعاون الكبير بين فرق العمل الفنية والهندسية والإدارية، ودعم القيادات التنفيذية بالشركة، ما ساهم في تسريع عمليات إعادة الخدمة والحفاظ على استقرار البنية التحتية لشبكة الاتصالات في منطقة حيوية مثل رمسيس، مضيفا: أن هذه اللحظة تؤكد أن رأس مال الشركة الحقيقي ليس فقط في أصولها أو بنيتها التحتية، بل في أبنائها وعمالها ومهندسيها، الذين يثبتون كل يوم أنهم حصن الأمان وصمّام الأمان للقطاع."



العمل فى مواقع العمل ليل نهار لإعادة الخدمة



العاملون بالمصرية للاتصالات



العاملون يتطوعون للعمل لإعادة الخدمات فى أسرع وقت بعد حريق سنترال رمسيس



جهود إعادة الخدمة بعد حريق سنترال رمسيس



العاملون بالمصرية للاتصالات خلال جهود إعادة الخدمة