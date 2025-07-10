شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميا أول سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، فى ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزير العمل.

أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء "تشاور اجتماعى" بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، ما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وقال الوزير، إن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية.

ووجه الوزير رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثمارى المتميز فى مصر، والذى تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.