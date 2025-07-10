شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربى والكهرباء يبحثان التدبير الموحد للاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

الوزير محمد صلاح:

* قطاع التدبير الموحد يوفر مستلزمات الإنتاج بأفضل المواصفات والأسعار في توقيتات مناسبة

• نهدف إلى توفير احتياجات الوزارات و الجهات الحكومية بأسعار مناسبة و جودة عالية

• حققنا نجاحاً تصنيعية واقتصاديا كبيراً في شركات الإنتاج الحربي بعد توفير احتياجاتنا عن طريق قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة

الدكتور محمود عصمت:

• نسعى للاستفادة من الإمكانيات المتميزة لوزارة الإنتاج الحربي

• نعمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع " الإنتاج الحربي " بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي

• الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيراً بين وزارتي الكهرباء و الإنتاج الحربي في مجال التدبير الموحد و مشروعات أخرى

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استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، و عدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة و الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، بهدف بحث التعاون في عدد من ملفات العمل المشترك و على رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة من الخامات و المستلزمات بمواصفات قياسية و أسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



و أكد الوزير محمد صلاح ، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد التدبير الحكومي ، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة بتوفير العديد من المتطلبات التصنيعية و التكنولوجية بجودة عالية و أسعار تنافسية لتلبية متطلباتها التصنيعية، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء قطاع التدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات و تسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها و الخامات المطلوبة للعملية الإنتاجية، و ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ماساهم في تجميع متطلبات و احتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، و كذا دراسة الوقت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقاً لأسعار البورصات العالمية ، و الوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، و تحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.



و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء من خلال قطاع التدبير الموحد سيعمل على توفير كافة المستلزمات و المشتريات الخاصة بالشركات و الوحدات التابعة لها و كذا المساهمة في تدبير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفيرها بأفضل المواصفات الفنية و بأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي و الجهات التابعة خبرات صناعية و تكنولوجية و هندسية و علمية عريقة و متراكمة و متعددة المجالات و طاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من توفير الاحتياجات المتميزة بمواصفات قياسية في معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة و الجودة، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر و البناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.



و أوضح الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب) ، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، و أخري لنظم المعلومات شركة TUYA) TECHNOLOGY ) ، و مركز للتميز العلمي و التكنولوجي ،و شركة للإنشاءات ، و قطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعاً مهماً في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية و تصنيعية و فنية و كوادر بشرية متميزة و بنية تحتية على أعلى مستوى.



من جانبه أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور وزارة الإنتاج الحربي و التى تعد من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لصالح الانتاج المدني ، و كذا المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية و التنموية بالدولة ، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الكهرباء، مما يساهم فى دعم الجهات الحكومية المختلفة بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.



و أشار وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذو جودة عالمية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي، وتوظيف أحدث التقنيات بها ، و نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.



وأوضح الدكتور محمود عصمت أن شركات الوزارة تعمل في مجال إنتاج و توزيع الطاقة و تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة و تحقيق منتج متميز ذو جودة عالمية بأسعار مقبولة ، و تعمل على تيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج و التصنيع بالصورة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج و رفع مستوى الخدمة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات و التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.



و في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على العمل خلال الفترة القادمة في عدد من موضوعات التعاون المشترك بمختلف المجالات التي تعمل على توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة و الإستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي و شركاتها التابعة في عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، لما يتمتع به الإنتاج الحربي من مقومات تصنيعية متميزة ،لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة و بجودة عالية.



