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محافظة الجيزة تنفى حدوث حريق بمحطة كهرباء فى شبرامنت

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الخميس، 10 يوليو 2025 02:58 م

نفت محافظة الجيزة ما تردد من أنباء بشأن نشوب حريق بمحطة كهرباء بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس.

وأوضحت المحافظة، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق محدود بكشك كهرباء بقدرة (1 ميجا فولت أمبير) كائن داخل غرفة، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، والدفع بـ4 ماكينات طوارئ تم تركيبها وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة المتضررة.

وأكدت محافظة الجيزة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم وضع كشك كهرباء جديد وإعادة تأهيل الغرفة خلال الفترة المقبلة لضمان انتظام الخدمة.

وناشدت المحافظة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مع المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

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محافظة الجيزة تنفي ما تردد عن وقوع حريق بمحطة كهرباء بشبرامنت

 

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حريق محدود بكشك كهربائي

 

 

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حريق محدود بكشك كهربائي 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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