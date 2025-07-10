شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كنترولات الثانوية الفنية تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025، حيث تعمل على تجميع النتيجة ومراجعتها بشكل دقيق وتحديد قائمة الأوائل ومراجعتها، خاصة بعد انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، تمهيدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تعتمد بداية الأسبوع المقبل.

وينشر الخليج 365 نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2025، على الموقع برقم الجلوس، حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بشكل مجان.

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.