شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التربية والتعليم: تابعوا المصادر الرسمية لمعرفة موعد نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

دعا شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتوفيق والنجاح لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة.

وقال زلطة، الحقيقة كان لازم أوضح إن فيه مجهود كبير جدا جدا تم من أجل أن تخرج الامتحانات في شكل يعتبر الأفضل من سنوات طويلة، تخطيط وتوجيهات ومتابعة متواصلة من الوزير محمد عبد اللطيف وتحت قيادته فريق عمل يعتبر الأضخم من نوعه في تاريخ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كل الأطراف والجهات المعاونة كانت مشاركة وفعالة وقدمت ملحمة عظيمة بمنتهى الإخلاص والتفاني لضبط المنظومة بالشكل اللي يليق بطلابنا.

وتابع شادى زلطة عبر صفحته الرسمية بفبس بوك، "كان واجب هام وضروري توجيه الشكر والتقدير والاحترام لزملائي الأعزاء كتيبة محرري ملف التعليم" في الصحف والمواقع لما قدموه من تغطية مهنية ومنضبطة وحيادية في نقل صورة الامتحانات بالكامل شكرا ليكم، قائلا: بالنسبة لما هو متوقع الأيام المقبلة بخصوص النتيجة أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 أو تتحدث عن مؤشرات نجاح، أي تفاصيل لن نبخل بالإعلان عنها فورا حتى نطمئن أولادنا، تابعوا المصادر الرسمية فقط.