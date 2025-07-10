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السكة الحديد تشغل عربات ركاب فاخرة على خط الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان

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السكة الحديد تشغل عربات ركاب فاخرة على خط الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان

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القاهرة - سامية سيد - أولاً : اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025:

- تعديل تركيب قطار 2006 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى.

- تعديل تركيب قطار 2014 القاهرة / أسوان  ليتكون من ( 10 عربات  ثانية فاخرة  + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى  ) وبنفس جدوله الحالى.

 

ثانياً: اعتباراً من غدا الجمعة الموافق 11 / 7 / 2025:

-   تعديل تركيب قطار 2007 أسوان  / الإسكندرية  ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى )  وبنفس جدوله الحالى .
- تعديل تركيب قطار2015  أسوان / القاهرة   ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى )  وبنفس جدوله الحالى٠
- تعديل تركيب قطار 901 القاهرة / الإسكندرية ليتكون من ( 9 عربات  VIP ) وبنفس جدوله الحالى .
- تعديل تركيب قطار 914 الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( 9 عربات  VIP ) وبنفس جدوله الحالى . 
- تعديل تركيب قطار 925 القاهرة / طنطا ليتكون من ( 9 عربات  VIP ) وبنفس جدوله الحالى . 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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