شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل عربات ركاب فاخرة على خط الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولاً : اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025:

- تعديل تركيب قطار 2006 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى.

- تعديل تركيب قطار 2014 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى.

ثانياً: اعتباراً من غدا الجمعة الموافق 11 / 7 / 2025:

- تعديل تركيب قطار 2007 أسوان / الإسكندرية ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار2015 أسوان / القاهرة ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى٠

- تعديل تركيب قطار 901 القاهرة / الإسكندرية ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 914 الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 925 القاهرة / طنطا ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .