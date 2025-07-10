شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2805 مخالفات تموينية للمخابز والمحال العامة والأسواق فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال شهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط 2805 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 393 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم وطن لحوم ومصنعاتها و2124 بطاقة تموينية و560 اسطوانة بوتاجاز منزلى و126 لتر زيت و638 زجاجة زيت تمويني و682 كيلو سكر تمويني و150 كيلو ملح طعام و5 أطنان مخللات و941 علبة سجائر.

كما تم ضبط 32 ألف لترًا من السولار و2 طن مازوت و4927 لتر بنزين 92 و3000 لتر بنزين 80، كما تم ضبط 33535 لتر زيوت بترولية معاد تدويرها.

وبيّن التقرير أنه تم تحرير 2422 محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و34 محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى 349 محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.

ومن جانبه صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت 11.5 مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر يونيو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.