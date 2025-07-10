شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تفتح أبوابها للمبدعين وتقدم منحة دراسية بكلية الفنون الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة باديا عن منحة دراسية جزئية للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الفنون الجميلة للعام الأكاديمي 2025/ 2026، بنسبة خصم 44% من المصروفات الدراسية، في خطوة تعكس التزام جامعة باديا بدعم المواهب الفنية الشابة وتمكينهم من تحويل شغفهم إلى مسار مهني حقيقي.

وتضم كلية الفنون الجميلة جامعة باديا، 6 برامج أكاديمية متخصصة تم تصميمها وفق أحدث الاتجاهات العالمية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات الإبداع والتصميم، وهي برامج أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة في تخصصات: العمارة الداخلية، والسينوغرافيا، والجرافيك والاتصالات البصرية، والرسوم المتحركة، وفنون الميديا والألعاب، والفنون البصرية.

وتتميز كلية الفنون الجميلة بجامعة باديا بمناهج دراسية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، ومعامل واستوديوهات حديثة مزودة بأحدث التقنيات، وفريق من الأساتذة ذوي الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية في مجالات الفنون والتصميم، مما يوفر بيئة تعليمية محفزة للإبداع. كما تقدم الكلية فرص تدريب عملي وشراكات مع كبرى المؤسسات الإبداعية، إلى جانب فرص للمشاركة في معارض ومشروعات فنية محلية ودولية لتأهيل الطلاب لسوق العمل الإبداعي.

جدير بالذكر أن جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة تُعد واحدة من أحدث وأسرع الجامعات نموًا في مصر، منذ انطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تقدم تجربة تعليمية متكاملة تشمل برامج أكاديمية متميزة، وبيئة جامعية داعمة، وشراكة دولية مع الفرع الطبي لجامعة تكساس (UTMB). وتضم الجامعة حاليًا ست كليات في مختلف التخصصات، وتسعى لتخريج جيل جديد من القادة والمبدعين القادرين على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، كما توفر بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتي القاهرة والجيزة.



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