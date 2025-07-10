شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى محافظ الإسماعيلية لبحث تطورات المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية بلقاء موسّع مع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك لبحث آخر تطورات منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، واستعراض الجهود المشتركة بين الجانبين للنهوض بالخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، تابع الجانبان مستجدات مشروع المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، الذي يُجرى إنشاؤه بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة، مع التأكيد على أهمية ربطه بالقرية الأولمبية في الإسماعيلية، بهدف تقديم خدمات طبية وتأهيلية متخصصة للرياضيين والمحترفين وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كمركز إقليمي رائد في مجال الطب الرياضي والتأهيل.

وفي سياق الزيارة، قام رئيس هيئة الرعاية الصحية بتفقد مستشفى رعاية الافتراضي بالإسماعيلية، أحد أبرز المشروعات الصحية الرقمية في مصر والمنطقة، واطلع على التجهيزات التكنولوجية بالمستشفى، كما وجّه بإنشاء مركز وطني لعلوم البيانات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحية داخل المستشفى، ليكون بيت خبرة وطني متخصص في تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتحليل البيانات الضخمة، ودعم اتخاذ القرار الطبي، بما يسهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى رعاية الافتراضي هو الأول من نوعه في إفريقيا من حيث التكامل الرقمي، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث تنوع الخدمات الافتراضية التي يوفرها، مشيرًا إلى أن المستشفى سيقدم خدمات التطبيب والتشخيص عن بُعد لعدد 6 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى الخدمة الصحية.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود محافظ الإسماعيلية وكافة الأجهزة التنفيذية والشعبية في دعم وإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وجذب استثمارات القطاع الخاص للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحفيز مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بإدخال مستشفيي القنطرة شرق والتل الكبير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واصفًا إياهما بالقيمة المضافة الكبيرة للمنظومة الصحية في المحافظة، لما لهما من دور محوري في تخفيف الضغط عن المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتيسير وصول الخدمات الطبية المتطورة لأهالي المحافظة.

كما ثمّن محافظ الإسماعيلية حرص الدكتور أحمد السبكي على المتابعة الميدانية المستمرة، مشيدًا بزيارته لمنشآت الهيئة بالمحافظة واهتمامه بتفقد سير العمل على أرض الواقع، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير جودة الخدمات الطبية لأهالي الإسماعيلية وتحقيق رضا المواطنين.



