شكرا لقرائتكم خبر عن راجع واحسب درجاتك.. حل أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، أخر امتحان في العام الدراسى 2024-2025 بمادة الرياضيات التطبيقة لطلاب العلمي رياضة، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحًا واستمر لمدة ساعاتين، وذلك حسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة، حيث تضمن الامتحان الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالى و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

يأتى ذلك ضمن الخدمات التى قدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة طوال فترة امتحاناتهم، إذ استعان بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما قدم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة بامتحانات آخر العام.



إجابات مادة الرياضيات التطبيقة



إجابات أسئلة الاختيار من متعدد