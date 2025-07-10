شكرا لقرائتكم خبر عن "فركش ثانوية عامة".. الطلاب ينهون الامتحانات ويبدأون مشوار الحلم والان مع تفاصيل الخبر

"فركش ثانوية عامة".. بهذه الجملة هتف الطلاب فور خروجهم من بوابات مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، معلنين انتهاء ماراثون الثانوية العامة لعام 2025، بعد آخر امتحان أداه الطلاب صباح اليوم الخميس 10 يوليو، في مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء.

ضحكات صاخبة، عناق بين الأصدقاء، دموع من الأمهات، وزينة وثلج صناعي.. كل هذا امتزج في لحظة واحدة، حملت معها راحة بعد تعب، ونهاية مرحلة وبداية أخرى.

الثانوية العامة 2025.. نهاية المشوار الدراسي وبداية حلم الجامعة

وقال أحد الطلاب بابتسامة واسعة: "مش مصدق إننا خلصنا.. كان حلم وحققناه، استحملنا كتير ولسه الطريق قدامنا في حلم جديد للكليات". بينما أكدت إحدى الطالبات: "من النهاردة بنودع الكتب والدروس والمذكرات.. وندخل على حلم الكلية".

امتدت الاحتفالات من أمام المدرسة إلى الشارع المجاور، حيث رقص بعض الطلاب، ووزعت الأمهات الحلوى على الزملاء، بينما اختار البعض التقاط صور تذكارية أمام باب اللجنة وهو يلوح بوردة أو يرفع علامة النصر.

الأمهات كذلك عشن لحظة النصر بصمت وفخر، إحداهن قالت: "كان امتحان لينا كلنا.. مش بس ولادنا، بس ربنا كرمنا وعدانا".



وبهذا اليوم، يختتم طلاب الثانوية عامة 2025، رحلة التي خاضها على مدار نحو شهر.



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (1)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (2)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (3)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (1)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (2)



احتفالات وزغاريط (1)



احتفالات وزغاريط (2)



احتفالات وزغاريط (3)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (1)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (1)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (3)



دموع الام مع ابنتها



سيلفي اخر يوم امتحان



فرحة الاهالي والابناء بنهاية الامتحانات



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (3)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (4)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (5)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (1)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (2)