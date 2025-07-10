شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل اختبارات القدرات وحالات اعتبار الطالب غير لائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة 2025 للتسجيل والتقدم لاختبارات القدرات بالجامعات 2025 وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك .

وفى هذا السياق، كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات فى حواه مع تلفزيون الخليج 365، آخر التطورات والمستجدات فى اختبارات القدرات هذا العام، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة 2025 هم فقط من لهم حق التقدم فى هذه المرحلة، وأن اختبارات القدرات لا يوجد فيها رسوب ونجاح ولكن اعتبار الطالب لائق أو غير لائق، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب استرداد الرسوم حالة اعتباره غير لائق.



الاحضان بعد نهاية الامتحان



الفرحة على وجوه الطالبات



امتحان مادة الرياضيات للثانوية العامة



انتهاء امتحان الرياضيات



خروج الطلبة من لجان الامتحان