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تنسيق الجامعات 2025.. ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

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تنسيق الجامعات 2025.. ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي ، إتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟
* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور).
* كليات علوم (بنين وبنات).
* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
أولًا .. الفنون الجميلة "شعبة الفنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
ثانيًا .. الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا – أسيوط - المنصورة).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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