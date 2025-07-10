شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جنيه و30 جرام ذهب.. أسرة تحتفل بابنتها بعد امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت أسرة بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، ابنتها بباقة نقود ومشغولات ذهبية وورود وهدايا متنوعة، وذلك بمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

وتضمنت هدية الأسرة لأبنتها، الطالبة بالشعبة الأدبية، مبلغًا ماليًا يقدر بحوالي 2000 جنيه، ومشغولات ذهبية تزن 30 جرامًا، وعطورًا ومستحضرات تجميل يصل ثمنها لحوالي 5 آلاف جنيه.

وشهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة احتفالات كبيرة من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع أداء آخر امتحانات العام الدراسي.

واستقبل أولياء الأمور أبناءهم بالهدايا والورود، وأطلقت الأمهات الزغاريد احتفالًا بانتهاء الاختبارات، وتجمع الطلاب أمام المدارس لالتقاط الصور التذكارية، محتفلين بانتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحان الدور الأول في مواد الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء للشعبة الأدبية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(1)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(2)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(3)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(4)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(5)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(6)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(7)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(8)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(9)



أسرة-فى-الجيزة-تحتفل-بابنتها-بعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-(10)