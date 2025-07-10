شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، أن سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد على الرابط التالى

وأوضحت وزارة التعليم العالى الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

وأكدت وزارة التعليم العالى، لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح، وأنه بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.