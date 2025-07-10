شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الأحياء والإحصاء للثانوية العامة وبدء خروج الطلاب من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل قليل، في الخروج من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة علمي علوم والإحصاء للشعبة الأدبية، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الأحياء، تضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن امتحان مادة الإحصاء، تضمن 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ولفتت إلى أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية وتفرز مستويات الطلاب المختلفة.

الجدير بالذكر أن طلاب شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة (النظام الجديد)، أدوا اليوم الخميس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، حيث انطلق امتحانهم الأخير بالعام الدراسي 2024-2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر لمدة ساعتين.

وأدى طلاب (النظام القديم)، الامتحان، اليوم، فى مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفى مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفى مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.



