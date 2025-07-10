شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة بين طلاب الثانوية العامة بسبب "الأحياء" وختام الامتحانات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

فرحة وزغاريد وصورة سلفى، مشاهد متعددة ظهرت على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث عبر الطلاب عن فرحتهم بالتقاط صورة سلفى مع بعضهم، كما أطلقت الأمهات الزغاريد فرحا بانتهاء الامتحانات، إضافة إلى قيام بعض الأمهات بإهداء أبنائهم بوكية ورد تقديرا لجهودهم وتخفيف العبء عنهم طوال سنة دراسية طويلة على حد تعبيرهم .

وحول مستوى امتحان الأحياء للثانوية العامة أكد الطلاب على سهولة الأسئلة، موضحين أنها فى مستوى الطالب المتوسط، وتضمن الامتحان جزئيات صعبة تتعلق بالأسئلة المقالية ولكن باقى الامتحان بسيط والأسئلة مباشرة وفى متناول الجميع.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة الأحياء، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وأما امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (1)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (2)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (3)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (1)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (2)



احتفالات وزغاريط (1)



احتفالات وزغاريط (2)



احتفالات وزغاريط (3)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (1)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (1)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (3)



دموع الام مع ابنتها



سيلفي اخر يوم امتحان



فرحة الاهالي والابناء بنهاية الامتحانات



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (3)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (4)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (5)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (1)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (2)