شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد والأغاني.. فرحة عارمة بين طلاب الثانوية بعد آخر امتحان والان مع تفاصيل الخبر

تحولت ساحة مدرسة جمال عبد الناصر بشارع الثورة بالدقي، صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، إلى ساحة احتفال كبيرة فور انتهاء طلاب الثانوية العامة من آخر امتحاناتهم، والتي كانت في مواد الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء.

خرج الطلاب من اللجان وسط تصفيق وزغاريد الأمهات، بينما تعالت الأغاني الشعبية التي بثها البعض احتفالًا بنهاية ماراثون استمر لقرابة الشهر. والبعض رش الثلج الصناعي، والبعض وزع الحلوى، فيما حرصت أمهات على احتضان أبنائهن وسط دموع الفرح.

وشهد محيط المدرسة أجواء احتفالية مبهجة، حيث رفع الطلاب لافتات كتبوا عليها "فركش ثانوية عامة"، و"بدأنا نحلم". وبهذا المشهد الحافل بالفرحة، تختتم رسميًا امتحانات الثانوية العامة 2025، التي الطلاب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنظيم دقيق.



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (1)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (2)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (3)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (1)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (2)



احتفالات وزغاريط (1)



احتفالات وزغاريط (2)



احتفالات وزغاريط (3)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (1)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (1)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (3)



دموع الام مع ابنتها



سيلفي اخر يوم امتحان



فرحة الاهالي والابناء بنهاية الامتحانات



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (3)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (4)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (5)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (1)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (2)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (3)



