شكرا لقرائتكم خبر عن فى آخر امتحان.. الأمهات يستقبلن طلاب الثانوية العامة بالبلالين والورود بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

خرج طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، قبل قليل، من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات التطبيقية، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ساعتين.

وشهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة احتفالات كبيرة من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع أداء آخر امتحانات العام الدراسي.

واستقبل أولياء الأمور أبناءهم بالهدايا والورود، وأطلقت الأمهات الزغاريد احتفالًا بانتهاء الاختبارات، وتجمع الطلاب أمام المدارس لالتقاط الصور التذكارية، محتفلين بانتهاء مرحلة الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 انطلقت يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



احتفالًا-بانتهاء-الاختبارات



احتفالات-انتهاء-الامتحانات



استقبال-طلاب-الثانوية-العامة-بالورود



الأمهات-يستقبلن-الطلاب-بالورود



الأمهات-يستقبلن-طلاب-الثانوية-العامة-بالبلالين



الأمهات-يستقبلن-طلاب-الثانوية-العامة-بالبلالين-والورود



الأمهات-يستقبلن-طلاب-الثانوية-العامة-بالورود