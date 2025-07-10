شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد فرح وثلج وزينة.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بنهاية الرحلة أمام اللجان والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد طال انتظاره، خرج طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 10 يوليو 2025 من آخر امتحاناتهم وسط أجواء من البهجة والاحتفالات الصاخبة، حيث علت الضحكات والزغاريد، وبدأت طقوس الاحتفال من أمام اللجان فور انتهاء الامتحان، بألعاب رش الثلج والزينة والبالونات الملونة.

تحولت ساحة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة بالدقي إلى مهرجان مصغر، مع تبادل الطلاب لعبوات "الثلج الصناعي" ورشها على بعضهم البعض وسط صيحات الفرح، تعبيرًا عن نهاية مرحلة مرهقة وبداية حلم جديد.

وشهد محيط المدرسة تواجداً كثيفاً لأولياء الأمور الذين لم يتمالكوا دموعهم فرحًا، وهم يشاهدون أبناءهم يحتفلون بنهاية ماراثون امتحانات استمر شهرًا كاملاً، وتضمن اختبارات في مختلف المواد والتخصصات.

يُذكر أن طلاب الشعبة الأدبية اختتموا امتحاناتهم بمادة الإحصاء، بينما أدى طلاب علمي علوم الأحياء، وطلاب علمي رياضة الرياضيات التطبيقية.



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (1)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (2)



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات (3)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (1)



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية (2)



احتفالات وزغاريط (1)



احتفالات وزغاريط (2)



احتفالات وزغاريط (3)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (1)



اخر يوم في ماراثون الثانويةالعامة (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (1)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (2)



استقبال الاهالي بالورود للابناء (3)



دموع الام مع ابنتها



سيلفي اخر يوم امتحان



فرحة الاهالي والابناء بنهاية الامتحانات



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (1)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (2)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (3)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (4)



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامه (5)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (1)



ورد واحضان مع اخر امتاحان للثانوية (2)