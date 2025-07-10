شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل سفير اليابان بمجمع الإسماعيلية الطبى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، في زيارة رسمية تأتي في إطار تفعيل مشروع التعاون المصري الياباني "الرعاية الصحية المرتكزة على المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة (E‑PaCC)"، والذي يُنفّذ بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبحضور السيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لوكالة JICA في مصر.

وخلال اللقاء، أطلق رئيس هيئة الرعاية الصحية والسفير الياباني، مشروع "الرعاية المرتكزة على المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة – E‑PaCC"، والممتد حتى عام 2027، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في نماذج تقديم الرعاية الصحية بمصر، ويسهم في ترسيخ مفهوم الرعاية المحورية التي تتمحور حول احتياجات المريض، عبر أدوات قياس فعالة وتطبيقات رقمية حديثة بالتعاون مع الجانب الياباني.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن التوأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى ناغويا الياباني، كأول تجربة من نوعها لتوحيد النظم الطبية والإدارية والبحثية بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية والطبية والإدارية لكوادر الهيئة، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي الدور الرائد الذي تقوم به وكالة JICA في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع هو ثمرة هذا التعاون البنّاء، مشيرًا إلى تعاون مرتقب مع الجانب الياباني في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرعاية الصحية، لتوظيف التقنيات الحديثة في دعم القرارات الطبية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

كما استعرض رئيس الهيئة ما تحقق من إنجازات داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 5.5 مليون خدمة طبية على مدار 4 سنوات، منها ما يزيد على 1.3 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، و760 ألف خدمة بالطوارئ، و100 ألف خدمة بالأقسام الداخلية، و11 ألفًا بالعنايات المركزة للأطفال والبالغين، و75 ألف عملية وجراحة، و3,300 خدمة بالحضّانات.

مؤكدًا أن المجمع يُعد أحد أكبر الصروح الطبية التابعة للهيئة، وهو حاصل على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والاعتماد الدولي للجودة JCI، إلى جانب اعتماد نظم الجودة الإدارية العالمي ISO، مما يعزز من مكانته كمؤسسة صحية مرجعية على المستويين الوطني والدولي.

ومن جانبه، أعرب إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بما لمسه من مستوى متقدم للخدمات الصحية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية، وأكد أن ما تحقق في مصر من تطور في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالمية يدعو للفخر.



وأضاف السفير الياباني أن ما شهده من تكامل في نظم التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية يفوق ما هو قائم في كثير من الأنظمة الصحية المتقدمة، مؤكدًا أن القطاع الصحي في مصر بات يمتلك من المقومات ما يؤهله للدخول بقوة إلى عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتعاون مثمر في هذا المجال بين مصر واليابان.

كما أكد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لوكالة JICA في مصر، ما تحقق من نتائج مذهلة بمشروعات الوكالة مع هيئة الرعاية الصحية على أرض الواقع تدفعنا لمزيد من الشراكات التنموية مع مصر ليس فقط في القطاع الصحي ولكن في مجالات أخرى من القطاعات الحكومية، انطلاقًا من ثقة الوكالة في جدية الدولة المصرية وريادتها في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مستدام.