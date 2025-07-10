وزير التموين يبحث مع نظيره بجمهورية موريشيوس التعاون فى توريد السلع الأساسية

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً ثنائيًا مع مايكل يونغ سيك يون، وزير التجارة بجمهورية موريشيوس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقام حاليًا في جينيف، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات السلع التموينية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المنتجات الغذائية.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يبحث مع وزير التجارة بجمهورية موريشيوس التعاون في توريد السلع الأساسية

وقد استعرض الجانبان إمكانية تفعيل آلية التعاون الحكومي المشترك بين مصر وموريشيوس في مجال تصدير السلع الاستراتيجية المصرية، وعلى رأسها الزيوت النباتية والدقيق والسكر، وتوقيع اتفاقات توريد مستقبلية لتغطية احتياجات السوق الموريشي.

كما شمل اللقاء استعراض خبرات مصر المتميزة في انشاء مصانع السكر، وناقش الجانبان سبل الاستفادة الممكنة من خبرات مصر الواسعة في مجال تصنيع السكر، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مصانع متكاملة في موريشيوس لمستخرجات قصب السكر، بما يشمل إنتاج السكر، والعلف، والمواد الثانوية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، مثل الإيثانول، والخميرة، والورق ، كما ناقش اللقاء تجربة مصر في إدارة منظومة توزيع السلع الاستراتيجية وتنظيم المخزون، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة لضبط حركة تداول السلع، وضمان التوازن بين المعروض والاستهلاك، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق.

وأكد الوزير استعداد مصر الكامل لتوفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال الجهات الإنتاجية التابعة للدولة، ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل والإجراءات التنفيذية لافتا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في أفريقيا، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق الواعدة.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يلقي كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف ويؤكد التزام مصر بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي.

وجدير بالذكر ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يترأس الوفد المصري رفيع المستوى، وممثلًا لجمهورية مصر العربية، خلال أعمال المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025 بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من مختلف دول العالم.