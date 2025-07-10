شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يتلقى 620 اتصالا من سائقين لطلب العلاج من تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتوازي مع استمرار تكثيف برامج التوعية لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم "16023" عدد 620 اتصالا هاتفيا من السائقين للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع تكثيف جهود الصندوق فى تنفيذ برامج التوعية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين في المواقف العمومية بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى، ضمن الحملة التي تم إطلاقها من خلال الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان "القيادة الآمنة".



جانب من حملة صندوق مكافحة الإدمان فى المواقع لرفع وعى السائقين بخطورة تعاطى المخدرات

وكشف تقرير الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان أن 41 % ممن تقدموا للعلاج من السائقين تتراوح أعمارهم من 31 إلى 40 عاما و13 % يتراوح أعمارهم من 41 إلى 50 عاما من محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان وأسيوط والشرقية والغربية وقنا والدقهلية والمنيا والبحر الأحمر والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج وكفر الشيخ والسويس والأقصر والفيوم والمنوفية وبنى سويف" وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش، الترامادول، المخدرات الاصطناعية" وفيما يتعلق بأحد الأسباب الرئيسية للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاء في المقدمة أصدقاء السوء، وحب الاستطلاع والبحث عن المتعة "ضمن المعتقدات الخاطئة للتعاطي" ولذلك جاءت أهمية الحملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي، بينما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، عدم القدرة المادية وضياع الصحة والمشاكل في العمل والخوف على الأولاد والخوف من ارتكاب حوادث.



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ حملة لرفع وعى السائقين بخطورة تعاطى المخدرات



وأشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى استمرار تكثيف جهود التوعية لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة مع استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" في تلقي الاتصالات من أي سائق يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم طواعية للعلاج وقبل خضوعه لحملات الكشف على الطرق السريعة، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان فى المواقف لرفع وعى السائقين بخطورة تعاطى المخدرات





على جانب آخر وفي نفس السياق شهدت الحملة الإعلامية التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة، وبلغ عدد مشاهدات الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" و3 مليون مشاهدة ونحو 9000 شير ، خلال 48 ساعة من إطلاقها، مما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتوفير العلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذ يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة بالتوازي مع تكثيف جهود الدولة في حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.